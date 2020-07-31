Vali Akbıyık’tan şehit ailesine bayram ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık’tan şehit ailesine bayram ziyareti

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Reşit Berk'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık’tan şehit ailesine bayram ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Reşit Berk’in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ile birlikte şehit Reşit Berk’in ailesini ziyaret etti. 1999 yılında Üzümcü Köyü Karakolu’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 9 çocuk babası Reşit Berk’in Merzan Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Akbıyık, şehit ailesinin bayramını kutladı. Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi ile Kalana’da görev yapan jandarma, polis ve güvenlik korucuları ile bayramlaştıklarını belirten Akbıyık, "Bugün aynı zamanda Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilişinin yıl dönümü. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Şimdi de şehit ailemizi ziyaret etmeye geldik. Tabii bu fırsatla tüm Hakkari halkının bayramını kutlarken, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Tüm kurumların şehit ailelerini ziyaret etmeye riayet ettiklerini dile getiren Vali Akbıyık, “Bu bayram korona virüs pandemisinin etkisi altında geçiyor. Toplum olarak bayramlaşma yapmamaya gayret ediyoruz. Yine maske, hijyen, sosyal mesafe önemli. Özelikle internet veya telefonlaşma yoluyla bayramlaşıyoruz. Korona ile ilgili tedbirlerimizi dün itibarı ile yayınladık. Düğünleri tekrar 4 saate düşürüp, taziyeleri kaldırdık. Tabii her şey Hakkari halkının daha huzurlu, daha sağlıklı günlere kavuşması içindir. Biraz sabretmemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah aldığımız tedbirlerle hep beraber bunu engelleyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Hudut kartalları elleri tetikte bayrama girdi 2 bin 500 rakımlı Balkayalar Üs Bölgesinde görev yapan Mehmetçik, namaz kılıp bayramlaştı Vatan savunması yapan Mehmetçik, sosyal mesafe kuralına göre namazını eda edip kurban kesti Üs bölgesi komutanı hudut nöbetindeki askerini ailesiyle telefonla görüştürdü
YEREL HABERLER (Özel) Hudut kartalları elleri tetikte bayrama ...
Vali Akbıyık'tan bayram mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan bayram mesajı
Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Rektör Pakiş'ten Başkan Saklı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Pakiş'ten Başkan Saklı'ya ziyaret
Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Yüksekova'da kurbanlık telaşı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kurbanlık telaşı
Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi
YEREL HABERLER Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen ...
CİSAD üyeleri Sümbül Mağarası’nda
YEREL HABERLER CİSAD üyeleri Sümbül Mağarası’nda
Türkücü Aydın Aydın, annesiz kalan kuzuyu sahiplenerek rol verdi
YEREL HABERLER Türkücü Aydın Aydın, annesiz kalan kuzuyu ...
Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Hakkari her yönüyle şantiyeye dönmüş durumda” “Hakkari’de spora ciddi yatırım yapılıyor”
YEREL HABERLER Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla ...
Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X