Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Hakkari’de bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kurtarıldı.
Bir yavru köpeğin binanın havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Boşluğa giren itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonrasında sahipsiz yavru köpeğini kurtarmayı başardı. Bina sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.