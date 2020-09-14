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Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA

Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünün Dilimli Mahallesi kırsalında teröristlerle çıkan ve jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) şehit edildiği, 2 teröristin de ölü olarak ele geçirildiği operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dilimli Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliği, operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Yüksekova İlçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsal alanında yapılan YILDIRIM-2 CİLO Operasyonu kapsamında bir sığınak tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup; açılan ateş sonucu bir jandarma personelimiz şehit olmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 AK-47 kalaşnikof fişeği, 1 hücum yeleği, 2 sırt çantası, 2 akım ölçer, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine ait alıcı-verici, 1 güneş paneli, 1 termal şemsiye, 2 termal kıyafet, 1 flaş bellek, 1 ses kayıt cihazı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-09-14 12:06:47

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