Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.

Akşam saatlerinde Şırnak´tan Yüksekova'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de eşlik etti. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper tarafından karşılandı.

Çarşı merkezindeki esnafları gezen Bakan Soylu, Yüksekova ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-10-08 20:47:30



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