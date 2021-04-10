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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekovalı kolej öğrencileri birinciliği pasta keserek kutladılar

İHA

Yüksekovalı kolej öğrencileri birinciliği pasta keserek kutladılar

Hakkari’nin Yüksekova Özel Teknokent Koleji öğrencileri, Hakkâri Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Liseler Arası Bilgi Yarışması" il finallerinde birinci gelerek Hakkâri'yi temsilen bölge finaline katılmaya hak kazandılar.
Yüksekova Teknokent Koleji öğrencileri geçtiğimiz hafta Yüksekova Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Liseler Arası Bilgi Yarışması"nda ilçedeki liseleri geride bırakarak birinciliği elde etmişti. Böylece il finallerine katılmaya hak kazanan Yüksekova Özel Teknokent Koleji öğrencileri 9 Nisan 20021 tarihinde Hakkâri Gençlik Merkezinde yapılan il finallerinde de tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldular. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Yüksekova Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cebrail İrinç, "Bu zorlu pandemi sürecinde ders çalışma sorumluluğundan geri durmayan, il ve ilçe birinciliğini elde ederek bizleri gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarı öğrencisinden öğretmenine, öğretmeninden idaresine, idaresinden personeline kadar okulumuzda hizmet veren herkese aittir. Umuyorum ki bundan sonra daha büyük ve daha güzel başarıları kutlayacağız" dedi.
Yarışmaya katılan Yüksekova Özel Teknokent Koleji öğrencilerinden İsmail Düzsöz, "Okulumuz yeni bir okul, ikinci senemiz bu. Yarışmaya ilk kez katılacağımız için çok heyecanlıydık. Ancak ilçe birinciliğini elde ettikten sonra heyecanımızı biraz olsun yenebildik ve daha sonra il birincisi olduk. Birinci geldiğimiz için çok mutluyuz. Pandemi süreci dolayısıyla okulumuzdan uzun bir süre ayrı kalmıştık. Okulların daha yeni açıldığı bu günlerde böyle bir başarı hepimiz için moral oldu. Sonuna kadar bize güvenen ve desteğini eksik etmeyen hocalarımıza ve okul idaremize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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