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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Bozkurt güven tazeledi

İHA

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Bozkurt güven tazeledi

Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt yapılan kongreyle yeniden başkan seçildi.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun konferans salonundan yapılan kongreye çok sayıda davetli katıldı. Divan heyetinin oluşturulması, faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından tek liste ile girilen kongrede mevcut Başkan Recep Bozkurt güven tazeledi. Seçimden sonra bir konuşma yapan Bozkurt, “Kızılay yardıma koşar, acıları dindirir ve insanlar Kızılay'ı bilir. Oysa bu büyük iyilik hareketinin ardından gerçekten çok isimsiz cefakar kahramanlar vardır. Biz bu göreve aday olduğumuzda yükümüzün ağır olacağını, yaptığımız işin vebalinin büyük olduğunu biliyorduk. Kızılay, milletimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı hayırlarla varlığını sürdürüyor. Bu kurumun her kuruşunu kutsal biliyoruz, bundan sonra da tüm çalışmalarımızı bu bilinçle yürüteceğimize emin olmanızı istirham ediyoruz. Genel kurulumuzu şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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