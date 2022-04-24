Yüksekova Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yüksekova Belediye Spor, Hakkari Zap Spor'u penaltılarda 42 yenerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Hakkari Zap Spor ile Yüksekova Belediye Spor bugün oyna Hakkari'de Merzan Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporseverlerin ilgi gösterdiği maçı tribünlerin dolması nedeniyle çok sayıda taraftar, binaların balkonlarında ve yüksek noktalardan izledi. Maç çekişmeli geçmesine rağmen 120 dakika 11 berabere sona erdi. Normal sürenin ardından geçilen penaltılarda Yüksekova Belediye Spor 42'lik galibiyetle Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Müsabakanın ardından taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

Karşılaşmayı, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür, Zap Spor Kulüp Başkanı Avukat Özkan Ölmez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.