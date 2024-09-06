'Hakkı' festival yolunda

Kısa film ve belgeselleriyle tanınan genç yönetmen Hikmet Kerem Özcan’ın ilk uzun metraj filmi “Hakkı”, dünya prömiyerini Yunanistan’ın Patmosadasında düzenlenen 13. Aegean Film Festivali’nin resmi seçkisinde yaptı. Ardından Kanada’da gerçekleşen 2. Montreal Uluslararası Film Festivali’nde Onur Mansiyonu’na layık görülen film, şimdi de 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

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Başrolünü Bülent Emin Yarar’ın üstlendiği “Hakkı”nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç, Özgür Emre Yıldırım, Duygu Gökhan, Durukan Çelikkaya, Tuana Almacı ve Ahmet Kaynak rol alıyor. Yönetmen Hikmet Kerem Özcan’ın, bu filmi çekme fikrinin uzun yıllar önce işittiği ve zihnine yerleşen bir define hikâyesinden ilham alarak yazdığını söylediği film, İzmir Sinema Ofisi desteğiyle Ödemiş’te çekildi. Yapımcılığını Öykü Canlı (Yumurta Yapım), Hikmet Kerem Özcan (Circle Project), Zeynep Santıroğlu ve Alex Sutherland’in (AZCeltic Films) üstlendiği “Hakkı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da destek aldı. Görüntü yönetmenliğini Burak Baybars’ın, sanat yönetmenliğini Buket Kalyoncu’nun yaptığı filmin özgün müzikleri ise Ahmet Kenan Bilgiç’in imzasını taşıyor.