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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Hakkı' festival yolunda

        'Hakkı' festival yolunda

        Başrolünü usta oyuncu Bülent Emin Yarar'ın üstlendiği, Hikmet Kerem Özcan'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Hakkı", 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:16
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        'Hakkı' festival yolunda
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        Kısa film ve belgeselleriyle tanınan genç yönetmen Hikmet Kerem Özcan’ın ilk uzun metraj filmi “Hakkı”, dünya prömiyerini Yunanistan’ın Patmosadasında düzenlenen 13. Aegean Film Festivali’nin resmi seçkisinde yaptı. Ardından Kanada’da gerçekleşen 2. Montreal Uluslararası Film Festivali’nde Onur Mansiyonu’na layık görülen film, şimdi de 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.

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        Başrolünü Bülent Emin Yarar’ın üstlendiği “Hakkı”nın oyuncu kadrosunda aynı zamanda Hülya Gülşen, Cem Zeynel Kılıç, Özgür Emre Yıldırım, Duygu Gökhan, Durukan Çelikkaya, Tuana Almacı ve Ahmet Kaynak rol alıyor. Yönetmen Hikmet Kerem Özcan’ın, bu filmi çekme fikrinin uzun yıllar önce işittiği ve zihnine yerleşen bir define hikâyesinden ilham alarak yazdığını söylediği film, İzmir Sinema Ofisi desteğiyle Ödemiş’te çekildi. Yapımcılığını Öykü Canlı (Yumurta Yapım), Hikmet Kerem Özcan (Circle Project), Zeynep Santıroğlu ve Alex Sutherland’in (AZCeltic Films) üstlendiği “Hakkı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da destek aldı. Görüntü yönetmenliğini Burak Baybars’ın, sanat yönetmenliğini Buket Kalyoncu’nun yaptığı filmin özgün müzikleri ise Ahmet Kenan Bilgiç’in imzasını taşıyor.

        Hakkı”, 31.Oldenburg Uluslararası Film Festivali’nde yurt içinde ve dışında festival yolculuğuna devam edecek.

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        FİLMİN KONUSU

        Mülayim ve sevecen bir adam olan Hakkı, ailesiyle birlikte tarihi bir Ege köyünde yaşamaktadır. Yakınlardaki antik kentin önünde heykelcikler satarak ve yerel turlara rehberlik ederek geçimini sağlar. Bir gün bahçesinde tesadüfen bulduğu tarihi bir eseri bir araba fiyatına satan Hakkı, daha sonra eserin gerçek değerinin çok daha yüksek olduğunu öğrenir ve çok daha fazlasını bulmak ümidiyle hem kendisi hem de ailesi için bedeli ağır, karanlık bir yolculuğa çıkar.

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        #Hikmet Kerem Özcan
        #Hakkı
        #Oldenburg Uluslararası Film Festivali
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