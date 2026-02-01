Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Hakkâri-Van ve Şırnak yolunda çığ alarmı

        Hakkâri'de yoğun kar yağışı ve ardından gelen yağmur sonrası Van-Hakkari ve Şırnak yolunun üç ayrı noktasına çığ düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:17 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilde çığ alarmı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkâri’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde yağan yağmur, çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Zap Kanyonu boyunca uzanan Hakkâri-Van ve Hakkâri-Şırnak kara yolunun üç ayrı noktasına gün içerisinde küçük ve büyük çaplı çığlar düştü. Çığ düşmeleri nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Karayolları ile AFAD’a bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucu çığ temizleme ve yol açma çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından kara yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

        Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

        Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme