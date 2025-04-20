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        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!

        Adana'da acı bir olay meydana geldi. Kentte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:39
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        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
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        Adana'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu. İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan’ı Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        ACI OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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