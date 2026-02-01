Habertürk
        Haliç Köprüsü'nde otomobil alev aldı

        İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler, o esnada yoldan geçen su tankerinden yapılan müdahale sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 07:40 Güncelleme: 01.02.2026 - 07:40
        Haliç Köprüsü'nde otomobil alev aldı
        Yangın, saat 00.00 sıralarında Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

        YANGIN SIRASINDA YOLDAN GEÇEN SU TANKERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

        Sürücü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. DHA'nın haberine göre; otomobil alevlere teslim olurken, yoldan geçen bir su tankerinin şoförü tarafından yangına müdahale edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Yangında yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        #istanbul
        #Haliç Köprüsü
        #haberler
