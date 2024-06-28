Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen gencin kurtarılma anı kamerada

Olay, saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç yardım istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi.

TEKNE KAPTANI YARDIMINA YETİŞTİ O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.