Halide Edip Adıvar SK - Anadolu Üsküdar 1908 sahaya çıkıyor

Halide Edip Adıvar SK ve Anadolu Üsküdar 1908, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye 3.Lig 3.Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Halide Edip Adıvar SK 1 puanla 10. sırada, Anadolu Üsküdar 1908 1 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Halide Edip Adıvar SK, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anadolu Üsküdar 1908 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Halide Edip Adıvar SK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Anadolu Üsküdar 1908 kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Halide Edip Adıvar SK önceki hafta Anadolu Üsküdar 1908 mücadelesinde 0-1 yenildi.
Anadolu Üsküdar 1908 ise Halide Edip Adıvar SK maçında 0-1 kazandı.
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