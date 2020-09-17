DHA

Habertürk'ün duyurduğu ve Türkiye'nin gündemine oturan olay, önceki gün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.

Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Halil Sezai, daha sonra savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı.

Şarkıcının kavgası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

Öte yandan dün özür dileyen Halil Sezai, avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yapmıştı:

Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz.

Bu şekilde medyaya servis edilen görüntülerde ilgili şahsın küfürleri, tehditleri ve müvekkile uyguladığı şiddete ilişkin kısımların kesildiğine dikkat çekmek isteriz. İlgili şahıs daha önce de sarhoş bir şekilde müvekkilin yaşlı annesine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuştur. Olayın esasen nasıl geliştiği yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır ancak kısaca kamuoyunu bilgilendirmek gerekir ise; talihsiz olay müvekkilimizin yönetmeni Murat Aytaç Ağırlar’ın bahçesinde gerçekleşmiştir, ilgili şahıslar da Murat Aytaç Ağırlar’ın komşusudur.

İlgili şahıslar, Murat Aytaç Ağırlar ile süregelen şahsi problemleri sebebi ile uzun süredir Murat Aytaç Ağırlar ile yapmaya çalıştıkları projenin çekimleri sırasında her seferinde yüksek ses ile kayıt/müzik açarak elinde içki şişeleriyle yönetmene ve müvekkilin annesine küfürler savurmak suretiyle defalarca rahatsız etmiş; projenin çekimine ve işlerini yapmalarına engel olmuşlardır.

Müvekkilimiz ve yönetmeni ilgili şahısları bu hususta defaatle uyarmasına rağmen ilgili şahısların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi aksine tacizleri artarak devam etmiştir. Müvekkil ve Murat Aytaç Ağırlar işlerinin daha fazla sekteye uğramaması adına yeni bir adres arayışı içine girmiştir. Arkadaşları tarafından önerilen başka bir kiralık yeri görmeden önce; ilgili şahıslar ile eskiden kaynaklanan samimiyetine güvenerek orta bir yol bulunabilir ise yeni bir yer kiralamalarına gerek kalmayacağı düşüncesi ile son kez ilgili şahıslarla konuşmak istemiştir.

Bu amaçla ilgili şahıslarla görüşmeye giden müvekkilimiz, ilgili şahısların sinkaflı hakaret ve tehditleri ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşanmıştır. Arbedenin akabinde müvekkilimiz ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış ancak birkaç sokak ötede ilgili şahıslar, deyim yerinde ise eşkıya gibi arabanın önünü keserek sinkaflı hakaret ve silahla tehditlerde bulunmuşlardır.