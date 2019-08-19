Bayram tatillerini İstanbul'da geçiren Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İkili, yakın dostları ile alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda buluştu.

Yemek yedikten sonra bir kitap mağazasına giren çiftten Halit Ergenç dostları ile dışarıdaki kafede beklerken eşi Bergüzar Korel, içeride oğlu Ali için kitap seçti.

Bir süre içeride vakit geçiren Bergüzar Korel, daha sonra eşinin yanına gelerek alışveriş merkezindeki gezintilerine devam etti.