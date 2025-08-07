BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.