Halit Yukay kayıp mı, bulundu mu, nerede? Ünlü iş insanı Halit Yukay kimdir?
Halit Yukay'ın kayıp haberinin ardından günlerdir arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulundu. 43 yaşındaki iş insanın 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldığı biliniyor. Daha sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ekiplerin Halit Yukay'ı bulmak için çabası sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Peki Halit Yukay bulundu mu, nerede, son durum nedir? Ünlü iş insanı Halit Yukay kimdir? İşte detaylar
Halit Yukay’ın bulunup bulunmamasına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Halit Yukay'ı 3’üncü günde arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. 4 Ağustos günü lüks yatıyla Yalova’dan Bozcaada’ya açılan Yukay’ın açıldığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Peki Halit Yukay kayıp mı, bulundu mu, nerede?
HALİT YUKAY KİMDİR?
Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında Türk iş insanıdır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi vardır, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapmaktadır. Mazu Yachts, kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp üreten, Türkiye merkezli bir şirkettir ve yurtiçi ile yurtdışında tanınmıştır.
HALİT YUKAY BULUNDU MU?
Halit Yukay henüz bulunmadı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekiplerin arama- kurtarma çalışması devam ediyor.
BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.