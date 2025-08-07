Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Halit Yukay kayıp mı, bulundu mu, nerede, son durum nedir? Ünlü iş insanı Halit Yukay kimdir?

        Halit Yukay kayıp mı, bulundu mu, nerede? Ünlü iş insanı Halit Yukay kimdir?

        Halit Yukay'ın kayıp haberinin ardından günlerdir arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulundu. 43 yaşındaki iş insanın 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldığı biliniyor. Daha sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ekiplerin Halit Yukay'ı bulmak için çabası sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Peki Halit Yukay bulundu mu, nerede, son durum nedir? Ünlü iş insanı Halit Yukay kimdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Halit Yukay’ın bulunup bulunmamasına ilişkin son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Halit Yukay'ı 3’üncü günde arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. 4 Ağustos günü lüks yatıyla Yalova’dan Bozcaada’ya açılan Yukay’ın açıldığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Peki Halit Yukay kayıp mı, bulundu mu, nerede?

        2

        HALİT YUKAY KİMDİR?

        Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında Türk iş insanıdır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi vardır, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapmaktadır. Mazu Yachts, kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp üreten, Türkiye merkezli bir şirkettir ve yurtiçi ile yurtdışında tanınmıştır.

        3

        HALİT YUKAY BULUNDU MU?

        Halit Yukay henüz bulunmadı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekiplerin arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

        4

        BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi