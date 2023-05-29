Halk arasında 'eşgin' olarak biliniyor... Demeti 30 lira

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İHA

Halk arasında eşgin, uçkun ya da ışgın olarak bilenen bitki tezgahlarda kendini göstermeye başladı.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sevilen bitkinin, havaların soğuk geçmesi nedeniyle bu yıl az olacağı ifade ediliyor.

Erzurum’da tezgahlarda ve pazarlarda görülmeye başlanan eşginin demeti ise 30 liradan satılıyor.

Eşginin salkım biçimli çiçek durumunu taşıyan genç sürgünleri (sap) yetiştiği yörelerde taze olarak tüketiliyor.

Eşgin, sebze olsa da halk arasında meyve olarak da nitelendirilerek muz ve kivi ile kıyaslanıp Doğu'nun muzu ya da kivisi biçiminde lanse ediliyor.

Yüksek yaylalarda karların erimeye başladığı mevsimde fil kulağı biçimli geniş kaba yaprakların arasından yükselen gövde, vatandaşlar tarafından dibinden kesilerek dağlardan şehirlere getiriliyor ve 'ışgıncı' ya da 'ışkıncı' denen satıcılar tarafından demet demet tezgahlarda ve pazarlarda satılıyor.