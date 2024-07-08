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        Haberler Gündem Güncel Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

        Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:29
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        Çorum'da Alparslan Özdemir idaresindeki özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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        Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.

        #çorum
        #trafik kazası
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