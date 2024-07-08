Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çorum'da Alparslan Özdemir idaresindeki özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.