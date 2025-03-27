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        Haberler Gündem Medya Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı

        Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı

        Gezi soruşturması kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:08
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        Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı
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        Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit konuldu.

        O dönemde Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün yurt dışına çıkışlarını engelleyen kararın, soruşturma çerçevesinde alındığı öğrenildi.

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