Halkalı-Havalimanı Metrosu'nda sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamHalkalı-Havalimanı Metrosu'nda sona gelindi
ABONE OL

Halkalı-Havalimanı Metrosu'nda son kısım için start veriliyor

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak stratejik hatlardan Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesimi için kazı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle yarın başlayacak.

Halkalı-Havalimanı Metrosu'nda sona gelindi
AA

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak stratejik hatlardan Halkalı-Havalimanı Metrosu'nun son kesimi için kazı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle yarın başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi güzergahında birinci hat 31 bin 292 metre, ikinci hat 31 bin 310 metre olmak üzere çift hat toplam 62 bin 603 metre olacak.

Bu güzergahın 55 bin 600 metresi toplam 6 tünel delme makinesiyle açılacak. Proje kapsamında bugüne kadar 22 bin 628 metre tünel delme makinesi kazısı tamamlandı.

Proje kapsamında 3 ayrı tünel delme makinesi çalışma noktası bulunuyor. Bu noktalar, T13 servis istasyonu, makas yapısı ve Olimpiyatköy İstasyonu'nda yer alıyor.

Proje kapsamında tünel delme makinesi günde ortalama 30 metre ilerleme sağlıyor.

Bu yıl içinde proje kapsamında aynı anda 6 tünel delme makinesi ile tünel kazı çalışmaları devam edecek. Projede tünel imalatlarının bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, T13 servis istasyonundan T11 servis istasyonu yönündeki kazılar tamamlandı.

T13 servis istasyonundan Fenertepe İstasyonu yönüne Kasım 2020'de kazıya başlanırken, 17 bin 560 metrelik kazı yapılması planlanıyor. Bu kapsamdaki birinci hatta 2 bin 358 metre kazı gerçekleştirilerek Arnavutköy-2 İstasyonu'na 11 Şubat'ta ulaşıldı. İkinci hat kısmında da bugüne kadar 1480 metre ilerlendi ve kazıya devam ediliyor. Bu bölgedeki kazıların 2 Haziran 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Olimpiyatköy İstasyonu'ndan Halkalı İstasyonu yönündeki kazılar ise Bakan Karaismalioğlu'nun katılacağı törenle yarın başlayacak.

Bu kapsamda, 12 bin 830 metrelik kazının ardından 14 Aralık 2021'de Halkalı İstasyonu'na ulaşılması planlanıyor.

Fenertepe ile Olimpiyatköy istasyonları arasındaki 15 bin 217 metrelik tünel imalatında da 7 bin 380 metrelik kısım tamamlandı. Kalan 7 bin 837 metrelik tünel imalatının ekim ayında tamamlanması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

STA yeni fırsatların önünü açacak
İŞ-YAŞAMSTA yeni fırsatların önünü açacak
Türkiye'den yılın ilk ayında 1,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı
İŞ-YAŞAMOcakta 257 bin ton ihraç edildi
TÜRKİYE'NİN AY MİSYONU: Bütçe sıkıntımız yok - Haberler
İŞ-YAŞAM"Bütçe sıkıntımız yok"
E-ticaret için verilen kredi 3'e katlandı
İŞ-YAŞAME-ticaret kredisi 3 kat arttı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMKızılcahamam–Çerkeş Tüneli açıldı
Destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı
İŞ-YAŞAMDesteklenecek ürünler belli oldu
Demirören Azerlotereya'nın yönetimini devraldı
İŞ-YAŞAMAzerbaycan piyangosu Demirören'in
300 km bisiklet yolu yapılacak
İŞ-YAŞAM300 km bisiklet yolu yapılacak
Brisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
İŞ-YAŞAMBrisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
G20 toplantısında 'salgınla mücadelede işbirliği' vurgusu
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan G20 paylaşımı