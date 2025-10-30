Halkalı – Olimpiyat köyü istasyonları arasında sürücüsüz test sürüşü gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Halkalı İstasyonu – Olimpiyat Köyü İstasyonu arasında sürücüsüz test sürüşü gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, inceleme ve basın açıklamasının ardından Halkalı İstasyonu – Olimpiyat Köyü İstasyonu arasında bir test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, basın açıklamasında büyük şehirlerin ekonomik ve kültürel dinamizmin merkezi olan yaşam alanları olduğunu ifade ederek "Bu alanların güzelliği de insanların şehirle ve birbirleriyle kurduğu bağın kesintisiz akışıyla pekişir. İşte tam bu noktada, kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkıyor. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımıyla; vatandaşlarımıza zaman kazandırıyor ve günlük yaşamın ritmini kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.

Bir çalışanın iş yerine, bir öğrencinin okuluna daha güvenli ve daha hızlı ulaşırken, hayatın akışının da kesintisiz devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Aynı zamanda yeni hatlar ve istasyonlar, mahalleleri ekonomik ve sosyal açıdan canlandırarak şehrin dokusunu güçlendiriyor ve bölgeler arasındaki bağları daha da sıkılaştırıyor. Özetle bu sistemler, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda şehirlerimizin sürdürülebilir geleceğini inşa eden birer köprüdür" dedi.

"ÜLKEMİZ GENELİNDE İNŞA ETTİĞİMİZ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 853 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazineyi modern çağın gereklilikleriyle buluşturan bu projelerin, tüm kentlerin hikayesine yeni ve güçlü sayfalar eklediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik. Bugün, Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca Bakanlık olarak 122 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. 297 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu yaklaşık 853 kilometreye çıkarmış olacağız."

"BUGÜNE KADAR İSTANBUL GENELİNDE 161,8 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTINI HİZMETE AÇTIK"

İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarının raylı ulaşım projeleri olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu doğrultuda bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ancak durmuyor, devam ediyoruz! Şu anda, bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"İSTANBUL GENELİNDE İNŞA ETTİĞİMİZ TOPLAM HAT UZUNLUĞU 188,3 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini belirterek, "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesi adı altında Gayrettepe'den Halkalı'ya bağlantı sağlayacak hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete sunduklarını da hatırlattı.

7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise geçen yıl Mart ayında hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu kesimde açılan Arnavutköy-Hastane ve Taşoluk İstasyonlarıyla; Arnavutköy – İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı İstasyonundan devamla; İstanbul Havalimanı'nda; yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane İstasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonunda; Yenikapı – Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde; Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikada, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakikada, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasını ise 44 dakikada kat ederek metro konforu ile hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk."

"17,5 KİLOMETRELİK ARNAVUTKÖY-HALKALI HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı hattında çalışmalara hızla devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Projenin son durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarını bitirdik. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme kat ettik. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 91 oranında ilerleme sağladık. Test ve devreye alma çalışmalarına devam ediyoruz." Sinyalizasyon sisteminin trenli dinamik haberleşme testlerinin Halkalı Stadı İstasyonuna kadar yapıldığını ve test çalışmalarının devam ettiğini de belirten Bakan Uraloğlu, "Tren entegrasyonunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine de geçeceğiz" dedi.

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKA OLACAK

Şu anda yapımları devam eden; Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile de Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile, Halkalı Stadı İstasyonunda; Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasının 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasının 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasının 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasının 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasının ise 48 dakikada kat edileceğini bildirdi.

"ŞU ANA KADAR HATLARIMIZDA YAKLAŞIK 24,5 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesinin teknolojik altyapısının ve araçlarının da Türkiye'nin yerli ve milli üretim gücünü yansıttığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini de bu hattımızda kullandık. Şu ana kadar hatlarımızda yaklaşık 24,5 milyon yolcu taşıdık. Şimdi sizlerle birlikte Halkalı İstasyonu – Olimpiyat Köyü İstasyonu arasında sürücüsüz olarak küçük bir test sürüşü yapacağız. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Ayrıca şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz."

Uraloğlu ayrıca, sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın tamamını da 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı hedeflediklerini belirtti.

İSTANBUL'UN 1004 KİLOMETRE METRO HATTINA DAHA İHTİYACI VAR

İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yapılan Çalışmalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un r