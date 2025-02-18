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        Haberler Spor Voleybol Halkbank: 3 - Altekma: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Halkbank: 3 - Altekma: 1 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, Altekma'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:55
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        Halkbank, adını Dörtlü Final'e yazdırdı!
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        Halkbank, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Altekma'yı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Halkbank'ın organizasyonun yarı finalindeki rakibi, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor eşleşmesinde galip gelen takım olacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

        Halkbank: Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Mert Matic, Maa, Kooy, Yüksel Bıdak (Volkan Döne, Sotola, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu)

        Altekma: Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa)

        Setler: 25-17, 18-25, 25-19, 25-16

        Süre: 95 dakika (21, 24, 26, 24)

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