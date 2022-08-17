Halkbank emeklilere vereceği promosyon ücretine ilişkin detayları resmi sitesi üzerinden duyurdu. En iyi kampanyayı seçmek için araştırma yapan milyonlarca emekli, "2022 Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar, emekliye ne kadar promosyon veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.