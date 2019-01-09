Levent Ülgen ile Galip Erdal’ın başrollerinde yer aldığı 'Halktan Biri Travis Pine'nın Baba Sahne'deki galasına Demet Akbağ, Erkan Can, Gonca Vuslateri, Bülent Emrah Parlak, Hakan Bilgin, Serdar Orçin, Orhan Alkaya, Yıldıray Şahinler, Somer Karvan, Ayçe Abana'nın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı.

2 perdelik komedi oyunu olan 'Halktan Biri Travis Pine'nın yönetmeni Bahtiyar Engin, "Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli insanlar var burada bu akşam. Yaş 53, yıl 2019... Başımıza ne gelir bilinmez. Burada bizimle birlikte olduğunuz için hepinize tekrardan teşekkürler" dedi.

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