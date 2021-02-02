"FARKLI BİR GELECEK İSTİYORSAK BUNU YAPMALIYIZ"

Independent Türkçe'nin Metro'dan aktardığı habere göre; Berry, yedi yaşındaki oğlu Maceo ile yaptığı konuşmalardan örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

Görevimin onu yetiştirmek olduğunu fark ettim. Eğer farklı bir gelecek istiyorsak bu tam da burada başlıyor. Bana oğlumla yaptığım pek çok konuşmayı düşündürdünüz. 5 yaşına girdiğinden bu yana kız ve erkek çocukları arasındaki farkların ve kız çocuklarından daha üstün olduğunu düşünmenin ona nasıl öğretildiğini görüyorum.