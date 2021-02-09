"BUNU YAPAMAM"



İki çocuk annesi Halle Berry'nin eski eşi Gabriel Aubry'ni hedef alan, "Kadınlar sana hiçbir şey borçlu değil" mesajına bir sosyal medya kullanıcısı "... dedi bir erkeği elinde tutamayan kadın" diye yazdı.

Berry de yoruma "Yanlış adamı elimde tutmak istediğimi de kim söyledi? Bunu yapamam" şeklinde cevap verdi.