"UMARIM BU DUYGU DEVAM EDER"

Halsey ayrıca, "Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder" dedi.

ABD'li şarkıcı, "Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de... Şimdilik hoşça kalın" mesajını yazdı.