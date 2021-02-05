Halsey, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirtmişti.