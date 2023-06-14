Halsizliğin altında yatan 9 neden!

Doç. Dr. Sivritepe, “Halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık genellikle bir kişinin enerji eksikliği, düşük motivasyon, fiziksel veya zihinsel güçsüzlük hissi gibi belirtilerle ilişkilendirilen semptomlardır. Bu şikayetler birçok hastalığın başlangıç bulgusu olabilmekte ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu nedenle uzun süren halsizlik, yorgunluk ve kırgınlıkta hekime başvurulmalı, altta yatan nedenler tespit edilmeli ve buna uygun tedavi planlanmalıdır" dedi.