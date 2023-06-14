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Halsizliğin altında yatan 9 neden!

Halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın genellikle bir kişinin enerji eksikliği, düşük motivasyon, fiziksel veya zihinsel güçsüzlük hissi gibi belirtilerle ilişkilendirilen semptomlar olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, bu durumun altında yatan en yaygın 9 nedeni anlattı

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  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    Halsizliğin hemen herkeste görülebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın yaşam kalitesini düşürebildiğini söyledi.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    Doç. Dr. Sivritepe, “Halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık genellikle bir kişinin enerji eksikliği, düşük motivasyon, fiziksel veya zihinsel güçsüzlük hissi gibi belirtilerle ilişkilendirilen semptomlardır. Bu şikayetler birçok hastalığın başlangıç bulgusu olabilmekte ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu nedenle uzun süren halsizlik, yorgunluk ve kırgınlıkta hekime başvurulmalı, altta yatan nedenler tespit edilmeli ve buna uygun tedavi planlanmalıdır" dedi. 
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    UYKU, BESLENME, DEPRESYON VE ANKSİYETE TETİKLİYOR

    Doç. Dr. Sivritepe, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın altında yatan en yaygın 9 nedeni şu şekilde sıraladı:
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    1. Anemi: Anemi, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi durumudur. Anemi enerji eksikliği, halsizlik ve kırgınlık hissiyle ilişkilendirilebilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    2. Vitamin, eser element ve mineral eksikliği: Demir, B12 vitamini, D vitamini, magnezyum, potasyum, folik asit, çinko ve selenyum eksikliği kişide halsizlik, yorgunluk, kırgınlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    3. Tiroid problemleri: Hipotiroidizm (tiroid bezinin yetersiz çalışması) veya hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif olması) gibi tiroid problemleri, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığa yol açabilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    4. Diyabet: Diyabet, vücudun kan şekeri düzeylerini düzenleyemediği bir durumdur. Diyabetin kötü kontrolü, halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    5. Enfeksiyonlar: Kronik enfeksiyonlar veya tekrarlayan enfeksiyonlar, vücudun savunma mekanizmalarını zorlayarak halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    6. Kötü beslenme: Dengesiz veya yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besinleri alamamasına neden olabilir. Bu da halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    7. Kronik iltihabi hastalıklar: Romatoid artrit, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar, halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Vücut sürekli bir iltihap tepkisiyle uğraştığında, enerji seviyeleri düşebilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    8- Uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete: Uyku apnesi, uyku eksikliği, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık gibi fiziksel belirtilere neden olabilir.
  • Halsizliğin altında yatan 9 neden!

    9- İlaç yan etkileri: Bazı ilaçlar, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler, anksiyolitikler ve bazı kan basıncı ilaçları gibi bazı ilaçlar, enerji düzeylerini etkileyebilir.

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