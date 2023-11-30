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        Haberler Magazin Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde! Maria filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Haluk Bilginer ve Angelina Jolie buluşuyor! İşte Maria filmi konusu ve oyuncuları

        Emmy Ödülü sahibi ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Angelina Jolie Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği 'Maria' filmi ile gündemdeki yerini aldı. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu edinen film ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Maria filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:22
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        Haluk Bilginer ile Angelina Jolie 'Maria' adlı filmde başrolü paylaşacak. Bilginer; ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i Jolie ise ünlü soprano Maria Callas'ı canlandıracak. Peki, Haluk Bilginer ve Angelina Jolie filmi ne zaman? Haluk Bilginer ve Angelina Jolie fimli 'Maria' konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        HALUK BİLGİNER CANLANDIRACAK

        'Maria', Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını hikâye edinecek. Filmde Angelina Jolie; 'Callas'ı Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıracak.

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        MARİA FİLMİ KONUSU NE?

        Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı 'Maria'da beyazperdeye Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak. Aristotle Onassis, suikast sonucu öldürülen John F. Kenndy'nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrılır.

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        Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas, 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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        MARİA CALLAS KİMDİR?

        Maria Callas, 2 Aralık 1923 tarihinde New York, ABD'de dünyaya geldi.

        Maria Callas, eğitimi için bulunduğu Atina'da İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi oldu ve eğitimini Atina Konservatuarı'nda tamamladı.

        Sanat hayatına henüz 15 yaşındayen başlayan Callas'ın ilk rolü, Atina Ulusal Operası'nda küçük bir roldü.

        Madam Butterfly rolü ile iyice tanınmaya başlandı ve 1947 senesindeki Verona performansı ile geniş çevrelerce tanınan ünlü bir sanatçı haline geldi.

        Sanat kariyerinin başlarında Wagner'in operalarını yorumladı, yoğun çalışma temposu yüzünden 1950'li yılların ortalarında çok ciddi kilo kaybı yaşadı.

        Kariyerinin zirvesinde Norma'yı, Carmen'i, Puccini'nin ve Verdi'nin çeşitli operalarını yorumladı ve bu dönemde La Divina olarak kariyerini tamamladı.

        1969 senesinde ilk ve tek sinema filmini çekti. 1977 senesinde 52 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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