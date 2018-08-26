İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı isteğini kısa sürede yerine getiren apartman sakinlerinin gönderdiği bir bardak ayranı "Ev yoğurdundan yapılmış" diyerek kana kana içip, şarkılarını söylemeye devam etti.

MUHTEŞEM YÜZYIL'DA OYNAMAK İSTEMİŞ

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran hayranlarına yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl’ adlı dizide de oynamayı çok istediğini anlatıp Kanuni Sultan Süleyman rolünü canlandıran Halit Ergenç ile de görüştüğünü ve dizinin rüyasına bile girdiğini anımsatan Levent, “Ben hep o dizide oynamak istedim” diye konuştu.

Sevilen şarkılarını seslendirip hayranlarıyla bol bol selfie yapan, dans da eden Haluk Levent, 2 saatten fazla süren konserini İzmir Marşı'yla tamamlayıp sahneden alkışlarla ayrıldı.

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