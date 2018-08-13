Sosyal medyada başlattığı yardım kampanyasıyla adını sıkça duyuran Haluk Levent, yardımların bir çatı altında toplanması için AHBAP platformu kurdu. Haluk Levent'in AHBAP için attığı tweet takipçilerini güldürdü.

Tekirdağ'daki bir seveninin kına gecesinde sahne alması için ısrarda bulunduğunu ancak kına gecesinde sahne almanın doğru olmadığını belirten Haluk Levent, seveninin AHBAP'a bağış yapacağını söylemesinin ardından esprili bir şekilde sahne almayı kabul ettiği açıkladı.

"KINA GECESİNDE ŞARKI SÖYLEYEMEM"

Haluk Levent'in güldüren paylaşımı:

Haluk Bey Tekirdağ'daki beyefendi yine aradı kına gecesi için

Yahu ben kına gecesinde nasıl şarkı söylerim'Olmaz olamaz!

Ama adam 150 bin TL'yi AHBAP'a bağışlayacağını ve ekstradan 100 bin size vereceğini söylüyor

Yüksek yüksek tepelereeee ev kurmasınlarrrrrr geliyorum!

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