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        Haberler Gündem Güncel Haluk Levent Gazze'ye yardım için BM'de - Dünyadan haberler

        Haluk Levent Gazze'ye yardım için BM'de

        AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler'e gitti ve BM Küresel iletişim departmanı Sosyal Yardım Başkanı Maher Nasser ile görüştü. Levent, Gazze'ye yapılacak yardımlar için plan geliştirmeye karar verdiklerini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:15
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        Haluk Levent Gazze için BM'de
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        Haluk Levent, Gazze'ye yardım için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Ayrıca Levent, BM'nin 9-10 Mayıs’ta Nairobideki Sivil Toplum Konferansı'nda konuşacak.

        UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

        BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

        Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

        UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

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        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

        UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

        Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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