Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Haluk Levent hastanelik oldu

        Dün akşam Muğla'da sahne alan Haluk Levent, konser sonrası fenalaştı. Mide spazmı geçiren şarkıcı, geceyi hastanede geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haluk Levent hastanelik oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Haluk Levent korkuttu. Dün akşam Muğla'da hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konser sonrasında fenalaştı.

        Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutularak geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!