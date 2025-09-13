Haluk Levent hastanelik oldu
Dün akşam Muğla'da sahne alan Haluk Levent, konser sonrası fenalaştı. Mide spazmı geçiren şarkıcı, geceyi hastanede geçirdi
Giriş: 13.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:25
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Haluk Levent korkuttu. Dün akşam Muğla'da hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konser sonrasında fenalaştı.
Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutularak geçirdi.
