Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti. Levent'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

HABERTURK.COM
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Son dönemde sahnelerden ziyade kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı. 
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU

    Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınladı. Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla  paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

    İşte o yorumlardan birkaçı:

    * Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!

    * Ülke buna hazır değildi!

    * Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!

    * Bir Arjantinli havası yok değil.

    * 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    "İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR"

    Daha önce de Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı. 

    Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Işıl Yücesoy
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Işıl Yücesoy
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Ayşe Kökçü
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Ayşe Kökçü
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Civan Canova
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Civan Canova
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Nez
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Nez
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cem Davran
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cem Davran
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    İbrahim Büyükak
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    İbrahim Büyükak
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Emel Sayın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Emel Sayın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Sevcan Orhan
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Sevcan Orhan
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Esra Dermancıoğlu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Esra Dermancıoğlu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Alina Boz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Alina Boz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Demet Akalın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Demet Akalın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Teoman
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Teoman
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Murat Yıldırım
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Murat Yıldırım
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Burcu Biricik
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Burcu Biricik
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Hilal Özdemir
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Hilal Özdemir
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Türkan Şoray
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Türkan Şoray
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Tarkan
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Tarkan
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Nilgün Belgün
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Nilgün Belgün
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Boran Kuzum
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Boran Kuzum
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Berdan Mardini 
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Berdan Mardini 
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Müge Anlı
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Müge Anlı
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aydilge
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aydilge
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Ege
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Ege
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Mabel Matiz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Mabel Matiz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serenay Sarıkaya
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serenay Sarıkaya
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Onur Buldu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Onur Buldu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cüneyt Arkın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cüneyt Arkın
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Fazıl Say
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Fazıl Say
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Berfu Yenenler
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Berfu Yenenler
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Merve Boluğur
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Merve Boluğur
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Soner Sarıkabadayı
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Soner Sarıkabadayı
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aslı İnandık
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aslı İnandık
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Deniz Pulaş
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Deniz Pulaş
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aslıhan Karalar
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Aslıhan Karalar
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Bülent Şakrak
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Bülent Şakrak
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Meryem Uzerli
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Meryem Uzerli
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Rıza Kocaoğlu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Rıza Kocaoğlu
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serdar Ortaç
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serdar Ortaç
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cem Yılmaz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Cem Yılmaz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serenay Sarıkaya
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Serenay Sarıkaya
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Deniz Pulaş
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Deniz Pulaş
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Murat Boz
  • Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı olay oldu!

    Murat Boz

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.