Haluk Özsevim, AKRA Gran Fondo Antalya'yı değerlendirdi: "Kısa sürede çok mesafe kat ettik"

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan amatör yol bisiklet yarışı olan AKRA Gran Fondo Antalya'nın proje koordinatörü A. Haluk Özsevim, Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

Organizasyonun daha önce üç kez Antalya'da yapıldığının altını çizen Özsevim, "Üç yıldır Kemer'e taşıdık, iyi ki de taşıdık. Bulunduğumuz coğrafya inanılmaz keyifli. Amacımız zaten yerel yönetimlerle de anlaşarak bisiklet sporunu ön plana çıkarmak. Deniz, doğa, orman burada iç içe. Ülkemizi tanıtmak, coğrafyayı tanıtmak bir yana yerel sporu desteklemek de istiyoruz. Geçen aylarda Tour of Antalya'ı gerçekleştirdik, şimdi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Bisiklet sporu Türkiye'de daha da yaygınlaşıyor. Gran Fondo'larla birlikte bisiklete duyulan ilgi de giderek artıyor." İfadelerini kullandı.

SAMET BULUT DA AKRA GRAN FONDO ANTALYA'DAYDI

Geçen sene AKRA Gran Fondo Antalya'ya katılan Türk sporcu Samet Bulut'un bu sene Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda dereceye girdiğini dile getiren Özsevim, "Geçen sene burada uzun etapta yarıştı, şimdi Tour Of Turkey'de 16. sırada. Bu da bizi mutlu ediyor. Bunlar sporun gelişmesinde bize çok fayda sağlıyor" dedi.

"BU ORGANİZASYONLARIN BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Turizm takvimini yaymak için spor turizminin önemli olduğunu dile getiren Özsevim, "Başta Kültür Turizm Bakanlığı olmak üzere çalışmalar yapılıyor, turizmi daha çok yayalım diye ve bunlar uzun vadeli planlar, hemen gerçekleşmiyor. Biliyorsunuz Antalya, golf turizminde çok iyi bir noktaya geldi. Futbol kamplarında iyi bir noktadayız, yaklaşık bin dört yüz takım Antalya'da kamp yapıyor. Bisiklette de bunu başardık diyebiliriz. Kemer'de nisan ayındayız ve yaklaşık 600 sporcu buraya gelerek yarışacak. Daha iyi yerlere gidiyoruz. Bana her zaman Fransa Bisiklet Turu'nu soruyorlar ancak bunlar 100 yıllık organizasyonlar. Biz daha emekleme dönemindeyiz. Bu tür organizasyonların büyüyerek devam etmesi lazım. Planlı bir şekilde de bütün ülkeye yaymamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.