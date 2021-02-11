Halk arasında hamam otunun bir diğer adı da zırnık otudur. Osmanlı kadınlarının da istenmeyen tüylere karşı yaygın olarak rağbet gösterdiği hamam otu, çoğunlukla toz halinde satılır ve macun haline getirilerek uygulanır. Hamam otu sadece Osmanlı’da değil tarih boyunca pek çok kültür tarafından istenmeyen tüylerden kurtulma amaçlı olarak yaygın biçimde kullanılmıştır. Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok kentte yetişen hamam otuna aktarlardan kolayca ulaşılabilir. Hamam otu tozu ya da hamam otu yağı olarak satın alınabilen bu özel ot; içerdiği yoğun kimyasallar nedeniyle zararlı ve tehlikeli bitkiler arasında yer alır.

HAMAM OTU VÜCUDUNUZUN HANGİ BÖLGELERİNDE KULLANABİLİRSİNİZ?

Hamam otu her derde deva, pek çok işlev taşıyan doğal otlardan biri değildir. Genellikte tek bir amaç için kadınlar tarafından kullanılır. İstenmeyen tüyleri dökme özelliği bulunan ot hem kolayca kullanılabilmesi hem de ekonomik olması nedeniyle tercih edilir.

Hamam otu tozu tıpkı tüy dökücü krem gibi uygulanarak tüylerin dökülmesini sağlarken, hamam otu yağı tüylerin yeniden çıkmasını engellemesi, geciktirmesi ile bilinir. Hamam otu yan etkileri nedeniyle çok dikkatli olunması gereken bir ottur.

Yüze, hele hele göze kesinlikle temas etmemesi gerekir. Hassas dokulara ciddi zarar verebilen bu zehirli otun uzun süre tene temas etmesi de sakıncalı olabilir. Ayrıca içerdiği zehirli ve tehlikeli kimyasal maddeler yüzünden oldukça kötü bir kokuya sahip olan otun bu kokusunun da solunmaması gerekir.

Toz halindeyken de krem hazırlarken de uygulama esnasında da mümkün olduğunca tozu ve kokusunu solumaktan kaçınmak büyük önem taşır. Hazırlıkların doğru yapılması, hiç oyalanmadan hemen uygulanarak, hemen temizlenmesi tavsiye edilir.

Hamam otu tozu vajinal bölgede kullanılır mı, sorusunun yanıtı; bu bölgelerde kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Yine de hamam otunun hem tozunun hem de yağının özellikle hassas bölgelerde daha dikkatli uygulanması tavsiye edilir.

HAMAM OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Hamam Otu Ağda Ve Epilasyon Aleti Görevi Görüyor: Hamam otu ağda ve epilasyon aleti gibi acılı tüy alma yöntemlerinin görevini görüyor. Tüyleri kökten yok eden bu ot Osmanlıdan beri kadınlarda tüy dökücü olarak kullanılıyor.

Hamam otu ağda ve epilasyon aleti gibi acılı tüy alma yöntemlerinin görevini görüyor. Tüyleri kökten yok eden bu ot Osmanlıdan beri kadınlarda tüy dökücü olarak kullanılıyor. Hamam Otuyla Kalın Tüylerinize Veda Edin: Hamam otu normal yöntemlerle ya da jiletle aldığınız tüylerinizin daha sonra kalın bir şekilde çıkmasına engel olmaktadır. Hamam otuyla aldığınız tüyler bir daha asla geri çıkmaz.

Hamam otu normal yöntemlerle ya da jiletle aldığınız tüylerinizin daha sonra kalın bir şekilde çıkmasına engel olmaktadır. Hamam otuyla aldığınız tüyler bir daha asla geri çıkmaz. Hamam Otu Ağda Ve Epilasyon Aleti Gibi Tüyleri Kırmıyor: Hamam otu kılları ya da tüyleri alırken bu işlemi kırmadan yapıyor. Bu nedenle hamam otuyla tüylerinizi, kıllarınızı kökünden alabilirsiniz.

Hamam otu kılları ya da tüyleri alırken bu işlemi kırmadan yapıyor. Bu nedenle hamam otuyla tüylerinizi, kıllarınızı kökünden alabilirsiniz. Cildinizi Hamamotuyla Besleyin: Hamamotu cildi besleyerek ferahlık hissi veriyor. İçeriğinde bulunan doğal özler sayesinde cildin tahriş olmasına engel olmaktadır. Hamam otu kullandıktan sonra ortada alerji olma gibi bir risk yoktur.

HAMAM OTU NASIL KULLANILIR?