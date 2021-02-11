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Hamam otunun faydaları nelerdir? Hamam otu yağı cilde faydaları

Osmanlı'da günümüze hala kullanılmakta olan hamam otu faydaları merak ediliyor. İstenmeyen tüyler için kullanılan hamam otunun bir diğer adı da zırnık otudur. Peki, Hamam otunun faydaları nelerdir? Hamam otu yağı cilde faydalar

Hamam otunun faydaları nelerdir? Hamam otu yağı cilde faydaları

Halk arasında hamam otunun bir diğer adı da zırnık otudur. Osmanlı kadınlarının da istenmeyen tüylere karşı yaygın olarak rağbet gösterdiği hamam otu, çoğunlukla toz halinde satılır ve macun haline getirilerek uygulanır. Hamam otu sadece Osmanlı’da değil tarih boyunca pek çok kültür tarafından istenmeyen tüylerden kurtulma amaçlı olarak yaygın biçimde kullanılmıştır. Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok kentte yetişen hamam otuna aktarlardan kolayca ulaşılabilir. Hamam otu tozu ya da hamam otu yağı olarak satın alınabilen bu özel ot; içerdiği yoğun kimyasallar nedeniyle zararlı ve tehlikeli bitkiler arasında yer alır.

HAMAM OTU VÜCUDUNUZUN HANGİ BÖLGELERİNDE KULLANABİLİRSİNİZ?

  • Hamam otu her derde deva, pek çok işlev taşıyan doğal otlardan biri değildir. Genellikte tek bir amaç için kadınlar tarafından kullanılır. İstenmeyen tüyleri dökme özelliği bulunan ot hem kolayca kullanılabilmesi hem de ekonomik olması nedeniyle tercih edilir.
  • Hamam otu tozu tıpkı tüy dökücü krem gibi uygulanarak tüylerin dökülmesini sağlarken, hamam otu yağı tüylerin yeniden çıkmasını engellemesi, geciktirmesi ile bilinir. Hamam otu yan etkileri nedeniyle çok dikkatli olunması gereken bir ottur.
  • Yüze, hele hele göze kesinlikle temas etmemesi gerekir. Hassas dokulara ciddi zarar verebilen bu zehirli otun uzun süre tene temas etmesi de sakıncalı olabilir. Ayrıca içerdiği zehirli ve tehlikeli kimyasal maddeler yüzünden oldukça kötü bir kokuya sahip olan otun bu kokusunun da solunmaması gerekir.
  • Toz halindeyken de krem hazırlarken de uygulama esnasında da mümkün olduğunca tozu ve kokusunu solumaktan kaçınmak büyük önem taşır. Hazırlıkların doğru yapılması, hiç oyalanmadan hemen uygulanarak, hemen temizlenmesi tavsiye edilir.
  • Hamam otu tozu vajinal bölgede kullanılır mı, sorusunun yanıtı; bu bölgelerde kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Yine de hamam otunun hem tozunun hem de yağının özellikle hassas bölgelerde daha dikkatli uygulanması tavsiye edilir.

HAMAM OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

  • Hamam Otu Ağda Ve Epilasyon Aleti Görevi Görüyor: Hamam otu ağda ve epilasyon aleti gibi acılı tüy alma yöntemlerinin görevini görüyor. Tüyleri kökten yok eden bu ot Osmanlıdan beri kadınlarda tüy dökücü olarak kullanılıyor.
  • Hamam Otuyla Kalın Tüylerinize Veda Edin: Hamam otu normal yöntemlerle ya da jiletle aldığınız tüylerinizin daha sonra kalın bir şekilde çıkmasına engel olmaktadır. Hamam otuyla aldığınız tüyler bir daha asla geri çıkmaz.
  • Hamam Otu Ağda Ve Epilasyon Aleti Gibi Tüyleri Kırmıyor: Hamam otu kılları ya da tüyleri alırken bu işlemi kırmadan yapıyor. Bu nedenle hamam otuyla tüylerinizi, kıllarınızı kökünden alabilirsiniz.
  • Cildinizi Hamamotuyla Besleyin: Hamamotu cildi besleyerek ferahlık hissi veriyor. İçeriğinde bulunan doğal özler sayesinde cildin tahriş olmasına engel olmaktadır. Hamam otu kullandıktan sonra ortada alerji olma gibi bir risk yoktur.

HAMAM OTU NASIL KULLANILIR?

  • İstenmeyen tüylerden kurtulmak için, hamam otu tozu kullanmaya karar verenler; uygulayacakları bölgenin genişliğine göre miktarı belirleyip tozu bir kaseye aktarmalı. Ardından üzerine yavaş yavaş su ilavesi yapıp karıştırarak krem kıvamında bir karışım elde etmeli. Hazır olan kremsi yapıdaki karışım uygulanmak istenen bölgeye sürülmeli ve 3-4 dakika kadar bekletilip hemen temizlenmeli. Temizlerken; lif gibi bezlerden destek alabilir, çok bastırmadan, duru suyla bölgeyi güzelce yıkayabilirsiniz. Tüylerinizin döküldüğünü göreceksiniz. Dökülen tüyler yaklaşık 2 hafta sonra yeniden çıkmaya başlayacaklardır. Ancak bu ot; kimyasal bileşenler içerdiğinden kötü ve tehlikeli bir kokuya sahiptir. Bu nedenle hazırlarken de uygularken de mümkün olduğunca bu kokuyu solumamaya özen göstermek ve bu tozla olan işinizi çabucak bitirmeniz önemlidir.
  • Hamam otu yağına gelince, bu yağ, toz hali gibi tüyleri dökmesi için değil, dökülmüş olan tüylerin yeniden çıkmasını geciktirmek ve tüylerin sıklığını seyreltmek için değerlendirilir. Seçtiğiniz herhangi bir yöntemle tüylerinizin dökülmesini sağladıktan sonra bu yağı cildinize az miktarda damlatın ve yaklaşık 5-7 dakika masaj yaparak yedirin. Bu uygulamayı 10 günde 1 yapabilirsiniz.

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