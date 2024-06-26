İran dini lideri Hamaney'den çağrı: İran cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor

İran lideri Ali Hamaney, halka, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun katılım göstermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu.

Katılımın düşük olduğu seçimlerde ülke düşmanlarının bu durumdan propaganda amaçlı istifade ettiğine işaret eden Hamaney, "(Halk) Tembellik veya ihmal etmesin, hafife almasın, ülkenin her köşesinde seçimlere katılsın." ifadelerini kullandı.

Katılım oranının düşük olmasının ülke düşmanlarını ümitlendireceğini, sevindireceğini ve memnun edeceğini dile getiren Hamaney, "Seçimlere katılımın yüksek olması konusu üzerinde bu denli durmamızın nedeni, (İran) İslam Cumhuriyeti'nin başının dik olduğunu ortaya koymak içindir." dedi.

En son 1 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerde katılım oranı daha da gerilemiş ve ülke genelinde yüzde 41'e düşmüştü.

Haziran 2021'de düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ülke genelinde katılım yüzde 48,8, başkent Tahran'da ise yüzde 26 seviyesinde kalmıştı. Bu oran, 1979'daki devrimden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımda en düşük seviye olarak tarihe geçmişti.

İran'da cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlı olması ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) reformist adayların birçoğunu elemesi halkın sandığa gitme oranını düşürüyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının sahip olması gereken özelliklere de değinen Hamaney, "Cumhurbaşkanı, devrimin değerlerine özden bağlı olmalı ve tüm yolların ABD'den geçtiği düşüncesinde olmamalıdır." şeklinde konuştu.

REFORMİST ADAY ÖNE ÇIKTI

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan adaylardan reformist Mesud Pezeşkiyan'ın yükselişe geçerek yüzde 24,4'le ilk sırada, oylarında gerileme gözlenen muhafazakar Said Celili'nin yüzde 24'le ikinci ve bir diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf'ın ise yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 22-23 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4057 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 24,4'ü oylarında artış gözlenen reformistlerin adayı eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'a, yüzde 24'ü ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.

Daha önceki anketlerin bir çoğunda ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Ali Rıza Zakani yüzde 1,7 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,7'de kaldı.

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 43,9'u kesinlikle sandığa gideceklerini, yüzde 7,7'si büyük olasılıkla katılacaklarını, yüzde 14,8'i bu konuda henüz karar vermediklerini açıkladı.

Ankete katılanlardan yüzde 5,7'si sandığa gitmelerinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 27,9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.