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        Haberler Dünya Hamas 3 rehineyi daha serbest bırakacak | Dış Haberler

        Hamas yarın serbest bırakılacak olan 3 İsrailli esirin ismini açıkladı

        Gazze'de sağlanan esir değişimi anlaşması kapsamında Hamas, 3 İsrailli esiri daha serbest bırakacak. Esirlerin isimleri, Hamas tarafından açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:30
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        Hamas 3 esiri daha serbest bırakacak
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        Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5'inci turunda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurdu.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında yarın 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

        Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi.

        Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

        Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirildi.

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

        İsrail basınında, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

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        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

        Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

        Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

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