Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas bir cenazeyi teslim edecek | Dış Haberler

        Hamas bir cenazeyi teslim edecek

        Hamas'ın İsrailli bir esirin cenazesini daha teslim edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas bir cenazeyi teslim edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de İsrail ordusunun gerisine çekildiği Sarı Hat'tın içerisindeki bölgede bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceklerini duyurdu.

        Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde bulunan İsrailli esire ait cesedin saat 21:00'de (Türkiye saati ile 22:00) teslim edileceği aktarıldı.

        Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi bulunuyor.

        Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmişti.

        Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?