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        Haberler Dünya Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimiz | Dış Haberler

        Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimizdir

        Hamas, direnişin silahlarının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade ederken, bırakılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Hamas ayrıca, Gazze'de tekrardan ateşkesin sağlanmasına yönelik öneriyi teslim aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 01:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 01:45
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        Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimiz
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        Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin öneriyi teslim aldıklarını, direnişin silahlarının kırmızı çizgileri olduğunu ve bırakılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

        Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere değindi.

        Ebu Zuhri, "İşgalci İsrail, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmuyor, sadece esirleri almak istiyor." dedi.

        "Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." ifadesini kullanan Ebu Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." diye konuştu.

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        Ebu Zuhri, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.

        Hamas yetkilisi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kendi siyasi geleceği için çalışıyor ve (ABD Başkanı Donald) Trump da Gazzelileri öldürmede onun ortağıdır." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın mayıs ortasında Orta Doğu'ya yapması planlanan ziyaretine işaret eden Ebu Zuhri, "Ellerinde Gazzeli kadınların ve çocukların kanı bulunan Trump'ın bölgeye ziyareti hoş karşılanmamalı." dedi.

        Ebu Zuhri, Hamas'ın teslim olmayacağının altını çizerek, "Halkımızın iradesinin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgalci İsrail'e karşı her türlü baskı aracını kullanacaktır." ifadelerini kullandı

        Gazze'de yaşananları "delilik" olarak niteleyen Ebu Zuhri, bunun karşılığının da ancak benzer şekilde verilebileceğini kaydetti.

        Hamas, arabuluculardan gelen öneriyi incelediğini açıkladı

        Ayrıca, Hamas'tan yapılan açıklamada, arabuluculardan gelen önerinin incelendiği, gerekli istişarelerin ardından en kısa sürede öneriye ilişkin cevabın verileceği aktarıldı.

        Yapılacak herhangi bir anlaşmanın "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, hakiki bir esir takası anlaşması, İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşası için ciddi bir sürecin başlatılması ve Gazze'deki Filistin halkına uygulanan ablukanın kaldırılması" hususlarını içermesi konusunda Hamas'ın kararlı olduğu vurgulandı.

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