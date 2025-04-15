Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimiz

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin öneriyi teslim aldıklarını, direnişin silahlarının kırmızı çizgileri olduğunu ve bırakılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere değindi.

Ebu Zuhri, "İşgalci İsrail, yeni teklifinde savaşı durdurma taahhüdünde bulunmuyor, sadece esirleri almak istiyor." dedi.

"Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir." ifadesini kullanan Ebu Zuhri, Filistin direnişinin silah bırakmayacağının altını çizerek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." diye konuştu.

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Ebu Zuhri, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.

Hamas yetkilisi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kendi siyasi geleceği için çalışıyor ve (ABD Başkanı Donald) Trump da Gazzelileri öldürmede onun ortağıdır." ifadelerini kullandı.