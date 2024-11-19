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        Haberler Dünya Hamas'ın Doha'daki ofisi kapatılacak mı? Katar Dışişleri'nden yanıt | Dış Haberler

        Hamas'ın Doha'daki ofisi kapatılacak mı? Katar Dışişleri'nden yanıt

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hamas'ın Katar'da ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık Sözcüsü böyle bir durumun şu an söz konusu olmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:17
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        Hamas'ın Doha'daki ofisi kapatılacak mı?
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        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

        Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

        Hamas'ın müzakere ekibi şu anda Doha'da bulunmadığını, farklı başkentler arasında seyahat ettiğini ifade etti.

        Al-Ansari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılması gibi bir durumunun sadece Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını dile getirdi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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