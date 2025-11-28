Habertürk
Habertürk
        Hamas: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı, bölgedeki saldırganlığını genişletme çabasının göstergesidir

        Hamas: İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırısı, bölgedeki saldırganlığını genişletme çabasının göstergesidir

        Hamas Sözcüsü, İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir köye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi ve bunun İsrail'in bölgede saldırılarını genişletme çabasının göstergesi olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:03
        Hamas'tan İsrail'in Suriye saldırına tepki
        Hamas, İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlemesinin bölgede saldırılarını genişletme çabasının göstergesi olduğunu belirterek, Arap ülkelerini buna karşı bir tutum sergilemeye çağırdı.

        Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

        Kasım, “İsrail'in bu sabah Suriye’ye yönelik saldırı düzenlemesi ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’ı bombalamayı sürdürmesi, tüm bölgede saldırganlığını genişletmeye devam etme çabasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        "İşgalci hükümetin saldırgan tutumunun bölgedeki istikrarsızlığın gerçek nedeni olduğunu" belirten Kasım, "bu aşırıcı hükümetin pervasızlığına son vermek için Arap ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğinin" altını çizdi.

        İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.

