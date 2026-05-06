        Haberler Dünya Hamas'tan İsrail'e baskı çağrısı | Dış Haberler

        Hamas'tan İsrail'e baskı çağrısı

        Hamas, arabuluculara ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını durdurması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde devam eden saldırılarının "barbarca" olduğu kaydedilirken, Gazze'ye saldırıların sistematik ve suç teşkil eden bir tırmanış meydana getirdiğine işaret edildi.

        İsrail ordusunun Filistin halkına karşı kanlı saldırılarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, ordunun kaos ve güvenlik çöküşü yaymayı amaçladığı aktarıldı.

        Arabuluculara ve BM'ye, "savaş suçlusu" olarak nitelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine saldırıları durdurması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden yerine getirmesi için baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in ateşkes hükümlerini yerine getirmediği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, anlaşmayı garanti eden arabulucuların İsrail'in ihlallerini ve suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmesi talep edildi.

        İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı.

        Günün erken saatlerinde de Gazze kentinin kuzeyindeki El-Uyun bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş ve saldırıda yaralananlar olmuştu.

        Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.

        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Anneye acı veda
        R.Madrid'de büyük kriz!
