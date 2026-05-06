Hamas'tan İsrail'e baskı çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde devam eden saldırılarının "barbarca" olduğu kaydedilirken, Gazze'ye saldırıların sistematik ve suç teşkil eden bir tırmanış meydana getirdiğine işaret edildi.

İsrail ordusunun Filistin halkına karşı kanlı saldırılarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, ordunun kaos ve güvenlik çöküşü yaymayı amaçladığı aktarıldı.

Arabuluculara ve BM'ye, "savaş suçlusu" olarak nitelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine saldırıları durdurması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden yerine getirmesi için baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in ateşkes hükümlerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayı garanti eden arabulucuların İsrail'in ihlallerini ve suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmesi talep edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı.

Günün erken saatlerinde de Gazze kentinin kuzeyindeki El-Uyun bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş ve saldırıda yaralananlar olmuştu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 800'ün üzerinde kişi ölürken, 2 bini aşkın kişi de yaralandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir