Hamburg Nerede? Hamburg Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Hamburg Nerede?

Hamburg nerede konusunda bilgi edinmek isteyenler için öncelikle Hamburg’un Almanya’nın kuzey kısmında ve Elbe Nehri kıyısında yer aldığını belirtelim. Hamburg başkenti konusu oldukça merak uyandırıyor. Çünkü Hamburg aslında hem Almanya’nın 16 bağımsız eyaletinden biri hem de bir şehir... Yani Hamburg, tıpkı Berlin ya da Bremen gibi şehir-devlet statüsünde karşımıza çıkıyor. Şehir-devlet olma özelliğinin yanı sıra Hamburg ayrıca bir liman şehri. Elbe Nehri sayesinde Kuzey Denizi’ne açılan bir geçit olarak stratejik bir konuma sahip olan Hamburg, Avrupa’nın en büyük ikinci limanına ev sahipliği yapar. Bu da şehrin hem turizm hem de ticaret açısından ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Hamburg Hangi Kıtada?

Hamburg hangi kıtada? sorusunun yanıtı oldukça net... Hamburg, Avrupa kıtası sınırları içerisinde yer alır. Avrupa’nın batısında, Orta Avrupa bölgesinde konumlanan Hamburg, hem kültürel hem de ekonomik açıdan Avrupa'nın en köklü ve gelişmiş şehirlerinden biridir. Almanya, Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olarak karşımıza çıkar. Almanya’nın önemli şehirlerinden biri olan Hamburg’da Avrupa Birliği içerisinde de önemli bir role sahip olan bölgelerden biridir. Şehir, Avrupa’nın birçok başkentiyle demiryolu, otoyol ve havayolu bağlantılarına sahiptir. Bu durum, Hamburg’un Avrupa’daki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyar.