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        Hamburg tren istasyonunda virüs paniği

        Alman polisi, bir Ruanda vatandaşının Marburg virüsü taşıdığı iddiası üzerine Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda yolları kapattı. Tren bekleyen yolcular peronlardan uzaklaştırıldı.

        Giriş: 02.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:22
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        Hamburg tren istasyonunda virüs paniği
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        Hamburg Merkez İstasyonu'nda bir kişi bulaşıcı bir enfeksiyon nedeniyle özel bir itfaiye aracıyla hastaneye götürüldü. Bu amaçla bir peron kapatıldı.

        Bir itfaiye sözcüsü, "Adamın enfeksiyon arabası olarak adlandırılan bir araçla götürüldü. Grip benzeri semptomları ve hafif mide bulantısı vardı. Ateşi yoktu" açıklamasını yaptı.

        Virüsün yol açtığı enfeksiyonu gösteren vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve kanama bulunuyor.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

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