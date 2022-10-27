Hamileler Kola İçebilir mi?

Hamilelik dönemi her kadın için özeldir. Her şey farklılaşır ve anne adayları da bunlara adapte olmaya çalışır. En beklenmedik olay da aş ermektir. Pek çok kadın hamilelik döneminde aş erer. Hatta bazen normalde tüketmedikleri besinlere bile aş erebilirler. Bilimsel olarak kanıtlanmamış olan aş ermek halk arasında çok yaygındır. Hamileliği yaz mevsime denk gelen kişiler de bazen kendilerini serinletecek asitli ve gazlı içeceklere aş erebilirler. Bunlardan biri koladır. Peki hamileler kola içebilir mi? Uzmanlar bu konuda oldukça nettir. Kesinlikle hamilelerin kola içmemesi gerektiğini savunurlar.

Hamilelikte Kola İçmek Zararlı mı?

Hamilelik döneminde yenilen ve içilen şeylere özen gösterilmesi gerekmektedir. Örneğin normalde kişi kola seven biri olabilir. Ancak hamilelik döneminde içinde kafein olduğu ve gazlı bir içecek olduğundan kola tüketilmesi çok fazla tavsiye edilmemektedir. Dolayısıyla hamilelikte kola içmek zararlı mı? Sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Dünyada yapılan pek çok araştırma da bunu desteklemektedir. Çünkü hamilelikte anne adayının yediği ve içtiği her şey bebeği geçtiğinden bebek bu durumdan negatif yönde etkilenebilir.

Hamilelikte Hangi İçecekler İçilmeli?

Hamilelik döneminde pek çok kişi bunaldığından ve ısı bakımından daha yoğun hissettiğinden içeceklerden destek alır. Peki hamilelikte hangi içecekler içilmeli? Öncelikle hamilelikte en fazla tüketilmesi gereken içecek sudur. Günlük ortalama 2 litre su içilmesi tavsiye edilir. Bunun dışında rafine şekersiz taze sıkılmış doğal meyve suları da yine tercih edilebilir. Süt, ayran ve kefir de yine gebelikte içilebilecek içeceklerdir. Bu durumda kişi kendisini bunlar arasından en fazla istediğini seçebilir. Hamilelik döneminde gazlı ve kafeinli içecekler tüketilmesi hiç tavsiye edilmez.

Hamileler Gazlı İçecek İçebilir mi?

Hamilelik döneminde özellikle bebeğe faydalı yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir. Önemli olan anne ve bebeğin sağlığıdır. Bu süreçte anneden her şey bebeği geçtiği için anne adayı her şeye dikkat etmelidir. Bu nedenle hamileler gazlı içecek içebilir mi? Sorusunun yanıtı kesinlikle hayırdır. Çünkü gazlı içeceklerde hem sindirim sistemini olumsuz etkiler hem de içinde bulunan kafein bebeğe geçerek ona zarar verebilir. Bu nedenle risk almamalı ve kola gibi gazlı içecekler tüketilmemelidir.

Hamilelikte Kola Aşermek

Hamilelikte kola aşermek muhtemel bir şey olsa da anne adayı kola yerine farklı bir içecek tüketmelidir. Çünkü hamilelikte kola kesinlikle tavsiye edilmeyen bir içecektir.