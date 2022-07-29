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Hamileliğin 13. haftası belirtileri 0:00 / 0:00

Düzenli olarak doktor kontrollerine giden anne adayları haftalık gelişimleri de kendileri takip etmek isterler. Bu içeriğimizde hamileliğin 13. Haftası belirtileri, 13 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Gibi soruların yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte hamileliğin 13. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…

13 Haftalık Gebelik Belirtileri

13 haftalık gebelik belirtileri arasında en fazla öne çıkan annenin karnının büyümeye başlamasıdır. Bu süreçte karındaki kaslar söz konusu genişlemeye karşılık gerginleşebilmektedir. Karnın büyümeye başlaması annede karın ağrılarına yol açabilmektedir. Yine 13. Hafta göğüslerde büyümeye başlar ve göğüs damarları daha da belirgin hale gelir. Anne adayı göğsündeki dolgunlaşması kendisi bile fark edebilmektedir.

Gebeliğin 13. Haftası Neler Olur

Gebeliğin 13. Haftası neler olur sorusunun ilk yanıtı annenin karnındaki büyümenin fark edilmeye başlamasıdır. Çünkü aslında bebek büyümeye başladığı için anne adayının karnının içi de rahmi de genişlemeye başlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak 13. Hafta itibariyle artık rahimde büyüme devam edeceği için karın da buna paralel olarak genişlemesini sürdürmektedir.

Hamilelikte bütün kadınlar kendileri ve bebeklerinin değişimlerini merakla haftalık olarak takip etmeyi sürdürmektedir. Kadınların pek çoğu gebeliğin 13. Haftası karnının belli olup olmayacağını merak etmektedir. Ancak karnın belirginleşmesi bir süreç alacağı için büyüme yavaşça devam etmektedir.

Gebeliğin 13. Haftası neler olur diye merak edenler için öne çıkanları sıraladık;

Gebeliğin 13. Haftası ilk olarak dikkati çeken annenin karnının yavaşta olsa büyümesidir. Ancak çoğunlukla dışarıdan bakan anne adayının gebe olduğunu hala net bir şekilde anlayamamaktadır.

Haftada göğüslerdeki hassasiyette de artış olduğu gözlenmektedir.

Gebeliğin 13. Haftası karında büyüme başladığı için karındaki kaslarda ağrılar da artmaktadır.

Haftada vajinadan gelen akıntıların arttığı dikkati çekmektedir.

Bazı kadınların gebeliğin 13. Haftasında vücudunun bazı yerlerinde koyu lekelerin çıktığı görülmektedir. Bu lekelerin geçici olduğu düşünülmekte olup önemli bir bölümü doğumdan sonra geçer.

Hamileliğin 13. Haftasında Kanama Olur mu

Pek çok kadın gebelik döneminde kanama sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle hamileliğin her döneminde olabilecek kanamalarla ilgili bilgi edinmek istemektedir. Örneğin hamileliğin 13. Haftasında kanama olur mu sorusu çok defa sorulmaktadır. Genel olarak hamileliğin ilk 3 ayında kanamaların oluşması normaldir. Bu kanamaların bazıları normal ve olağan olduğu gibi bazıları da tehlikelidir. Bu nedenle hamilelikte kanama hissedildiğinde mutlaka vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Hamileliğin 13. Haftasında Kasık Ağrısı Normal mi

Bebek annenin karnında büyüdükçe doğal olarak bu bölgede pek çok genişleme ve değişme olmaktadır. Bu süreçte hissedilen ağrıların pek çoğu normal kabul edilmektedir. Hamileliğin 13. Haftasında kasık ağrısı normal kabul edilmektedir.

13 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

Hamilelikte ay hesabından çok hafta hesabı yapıldığı için 13 haftalık gebelik kaç aylık oluyor sorusu oldukça normaldir. Yapılan hesaba göre 13. Hafta dördüncü ay içinde kabul edilmektedir. Ayrıca hamilelik trimester aracılığı ile hesap edildiğinden 13. Hafta ikinci trimester dönemidir.

13 Haftalık Gebelikte Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

13 Haftalık gebelikte bebeğin cinsiyeti belli olabilir. Ancak her bebeğin aynı dönemde cinsiyetini göstermeyeceğini de unutmamak gerekir.

13 Haftalık Hamilelik Ultrasonda Görünür mü

13 haftalık hamilelik ultrasonda görünür. Hatta görüntünün daha fazla netleştiğini söylemek mümkündür.