Hamileliğin 15. haftası belirtileri 0:00 / 0:00

Bu içeriğimizde hamileliğin 15. Haftası belirtileri, 15 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamileliğin 15. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…

15 Haftalık Gebelik Belirtileri

15 haftalık gebelik belirtileri arasında en fazla kadının hissettiği su ihtiyacının artmasıdır. Hamilelik döneminde daha fazla su tüketilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra başta dönme, idrar sıklığının artması, başta ağrı ve gözde kuruma hissiyatı oluşabilmektedir. Bunların başlıca nedeninin annenin artan sıvı gereksinimi olduğu belirtilmektedir.

Hamileliğin her dönemi önemli olmakla beraber 15. Hafta özel olarak önemlidir. Çünkü bu hafta bebeğin gelişimi hızlanmaya başlamış ve annedeki değişimler de belirginleşmektedir. Bebeğin kemikleri sertleşmeye devam etmekte ve eklemleri de hareketlenmeye başlamıştır. Bu haftalarda anne adayı daha fazla yorgunluk hissettiği için daha fazla dinlenmesi ve yorulmaması tavsiye edilmektedir. Gebelikle beraber vücutta değişen hormonların da yine 15. Hafta daha fazla belirginleştiği dikkati çekmektedir. Bütün şikayetlerin hafifletilmesi yeterli sıvı alışıyla ilgili olduğundan bu süreçte sıvı alım miktarına özel olarak dikkat edilmelidir.

15 haftalık gebelik özellikle bebeğin hareketlerinin belirginleşmeye ve fark edilmeye başladığı dönemdir. Pek çok kadın karnında bebeğin hareketlerini hissetmeye bu haftada başlamaktadır. Ancak bu durum bebeğe göre değişiklik gösterebildiğinden hissedemediğinizde endişelenmek gereksizdir. Çünkü kadınların önemli bir kısmı bebeğinin hareketini 16. Hafta itibariyle daha net bir şekilde hissetmektedir. Ancak ultrason yardımıyla bütün süreç kontroller esnasında görülmektedir.

Gebeliğin 15. Haftası Neler Olur

Gebeliğin 15. Haftası neler olur sorusu pek çok kadın tarafından sorulmaktadır. Bu haftada bebeklerin kulaklarının içindeki kemikler gelişmiştir. Bunun bir sonucu olarak bebek duyma yetisi kazanmaya başlar.

Hamileliğin 15. Haftasında Kanama Olur mu

Hamileliğin 15. Haftasında kanama olur mu sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber olabileceği yönündedir. Böyle bir durum yaşandığında vakit kaybetmeden doktorla görüşmek gerekmektedir. Ancak her kanama olumsuz bir duruma işaret etmemektedir.

Hamileliğin 15. Haftasında Kasık Ağrısı Normal mi

Hamileliğin 15. Haftasında kasık ağrısı normal kabul edilmektedir.

15 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

15 haftalık gebelik kaç aylık oluyor diye merak edenlere 4. Ayın içinde olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz.

15 Haftalık Gebelikte Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

15 haftalık gebelikte bebeğin cinsiyeti belli olur mu sorusunun yanıtı her bebeğin aynı dönemde kendisini göstermeyebileceği yönündedir. Bazı bebekler bu dönemde kendisini açık bir şekilde gösterirken bazı bebekler 20. Haftada kendisini gösterebilmektedir. Toplumda genel olarak erkek bebeklerin kız bebeklere göre kendisini daha hızlı gösterdiği düşünülmektedir. Bu kesin bir kanı olmamakla beraber genel olarak doğru kabul etmektedir. Normalde bebeklerin cinsiyetinin 12. Hafta itibariyle oluştuğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 15. Haftada pek çok bebeğin cinsiyeti ultrasonda görülmektedir. Ultrason çeşitlerine göre de bebeklerin cinsiyetlerinin anlaşılma süreci değişebilir. Bugün artık renkli ve 3 boyutlu ultrasonlar bulunmaktadır. Eğer görüştüğünüz kadın doğum uzmanında bu tarz ultrason cihazlarından bulunuyorsa bebeğinizin cinsiyetini daha erken bile görebilirsiniz. Fakat her zaman her hamilelik sürecinin kişiye özgü olduğu ve farklı seyredeceği unutulmamalıdır.

15 Haftalık Hamilelik Ultrasonda Görünür mü

15 haftalık hamilelik ultrasonda görünür mü diye merak edenlere göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak her hamilelik süreci aynı olmadığı gibi bebeğin gelişimi de aynı şekilde ilerlemez. Bu nedenle 15. Haftada her anne adayı ultrasonda aynı şeyi göremeyebilir. Bu da oldukça doğaldır.