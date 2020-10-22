Karnınızda kelebeklerin uçuştuğunu hissediyorsunuz. Sakın korkmayın büyük ihtimalle bebeğiniz minik ayakları ile sizi tekmeliyordur. Peki, hamileliğin 16. haftasında neler olur? Hamileliğin 16. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 16. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA NELER OLUR?

Birçok anne adayı bu büyük değişim olan tekmelemeyi 16 ile 20 haftalık hamilelik süreci içerisinde deneyimliyor, ancak henüz güçlü karate tekmeleri beklemeyin. İlk tekme o kadar zor hissediliyor ki genelde mide kasılması ya da sindirim problemleriyle karıştırılıyor.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİ NASIL İLERLER?

Bebeğiniz önümüzdeki haftalarda çok daha da hızla büyümeye başlayacak. Kilosu iki katına çıkacak ve boyu uzayacak. Ancak şu anda henüz bir avokado büyüklüğünde yani 11,5 cm boyunda ve 100 gr ağırlığındadır.

Bütün kaslarını kullanmaya başladı, artık kollarını hareket ettirip ellerini birleştirebiliyor. Bebeğin sinir ve kas sistemi geliştikçe hareket kabiliyeti de gelişecek.

Bebeğinizin göz kapakları daha da gelişti ve kirpikleri de gelişmeye başladı ayrıca gözleri de yavaş yavaş hareket edebiliyor.

Bacakları neredeyse tamamen son şeklini alarak gelişti, kulakları da son halini almaya çok yakın.

İç organlarında da muhteşem gelişmeler devam ediyor. Örneğin artık kalbi kan pompalıyor ve bu süreç içerisinde gelişimi devam ettikçe pompalanan kan miktarı da artacak.

Hafta içerisinde omurgası ve sırtındaki kaslar güçlenmeye başladı, bu sebeple başını ve boynunu daha dik konumda tutabiliyor. Ayrıca kafatası ve ayak tırnakları oluşuyor, yüzünde gelişen kaslar sayesinde bu kadar erken bir dönemdeyken bile minik yaramaz kaşlarını çatabiliyor ve gözlerini oynatabiliyor. Bu arada yüz ifadeleri yapmaya başladı ancak henüz bunu kontrol edemiyor.

16 haftalık hamilelik döneminde gözleri görmeye ve bunun yanı sıra az da olsa ışığı algılamaya başladı.

Derisi hala yarı saydam halde, yani bebeğinize şuan bakabilseydiniz kan damarlarını açıkça görebilirdiniz.

Sizi sevindirecek bir başka önemli gelişme ise bebeğiniz artık sizi duyabiliyor olması. Gelişen kulakları sayesinde konuştuğunuz ya da şarkı söylediğiniz zaman artık sizi duyabilir. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar dahilinde, bebeklerin doğmadan önce duydukları sesleri doğduktan sonra tanıdığını gösteriyor. Bu nedenle dinlediğiniz şarkılara ayrıca kullandığınız cümlelere dahi dikkat etmenizde fayda var. Daima pozitif olun ve pozitif cümleler kullanın.

HAMİLELİĞİN 16. HAFTASINDA ANNEDEKİ DEĞİŞİMLER NELERDİR?